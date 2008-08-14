Лондон: ніякого пострадянського простору немає

00:22, 14 серпня 2008
Політика
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Час переглянути відносини з Росією

Девід Мілібенд
Британський міністр закордонних справ Девід Мілібенд назвав некоректним вислів "пострадянський простір", повідомляє сайт ВВС.

"Радянського Союзу більше не існує, і немає ніякого пострадянського простору", - заявив Мілібенд в інтерв`ю для ВВС Russia. Міністр також засудив дії Росії під час грузино-осетинського конфлікту.

На думку Мілібенда, Європейський Союз має переглянути відносини з Росією. Він певнив країни, що межують з Росією, що міжнародне співтовариство простежить за збереженням їх суверенітету.

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