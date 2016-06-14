"Радикали" Ляшка заблокували парламентську трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, зараз там перебувають близько 15 депутатів на чолі з лідером фракції Олегом Ляшком.

Він заявив, що фракція ухвалила рішення продовжити блокування трибуни з вимогами про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування “корупції і офшорів президента і вищих посадових осіб держави”.

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Крім того, фракція вимагає скасувати рішення Національної комісії з регулювання сфери енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) щодо підвищення тарифів на комунальні послуги для громадян, а також скасувати рішення уряду і повернути українцям пільгову ціну на газ.

«Також інформую, що сьогодні ми звертаємося до суду з вимогою скасувати рішення про підвищення тарифів”, - сказав Ляшко.

Він звернувся до представників фракцій “Батьківщина” та “Самопоміч” із закликом разом блокувати трибуну і президію парламенту.