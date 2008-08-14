У Литвина натякають, що не варто дражнити ведмедя

Блок Литвина пропонує відмовитися від форсованого вступу України до НАТО.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України та Народної партії з приводу ситуації навколо Південної Осетії.

У заяві фракція Блоку Литвина і Народна партія констатують, що сьогодні є певні підстави зробити перші висновки та з об’єктивних позицій подивитися на роль нашої держави у політичних процесах у Чорноморському регіоні.

На думку авторів заяви, ситуація показала, що «застосування збройної сили, на жаль, ще залишається одним з інструментів для використання „заморожених" конфліктів на пострадянському просторі з метою загострення ситуації в інтересах інших держав».

Також у заяві наголошується на тому, що “ГУАМ показало свою повну безпорадність, хоч тема вирішення „заморожених" конфліктів декларувалась як одна з головних у його діяльності”.

На думку Блоку Литвина і Народної партії, Україна має зробити ряд висновків з конфлікту на Кавказі. Зокрема, вважають авори заяви, потрібний радикальний перегляд зовнішньої політики, включаючи чорноморський вектор. “Вона має бути спрямованою на створення комплексної системи безпеки з урахуванням інтересів усіх без винятку країн регіону, забезпечення територіальної цілісності держав та непорушності їх кордонів, захист прав людини, мирне розв`язання суперечок та конфліктів. Ми рішуче засуджуємо практику вирішення цих проблем вогнем і кров’ю”, - йдеться у заяві.

Блок висловлює думку, що за таких умов варто відмовитись від орієнтації виключно на один центр сили - на ГУАМ, який довів свою неефективність, і будувати рівноправні відносини з усіма державами Причорномор`я. Не останню роль тут має відігравати неухильне дотримання і вдосконалення чинного законодавства, яке регулює цю сферу, зокрема, Закону „Про основи національної безпеки України".

Також автори заяви наголошують, що основою зовнішньої політики має стати відмова від форсованого вступу України до НАТО та поступові кроки з набуття міжнародно визнаного нейтрального статусу з реальними гарантіями незалежності і безпеки держави.

Блок Литвина і Народна партія звертають увагу на те, що події на Кавказі ще раз нагадали, що гарантія національної безпеки це, передусім, боєздатні Збройні сили. «Крім того, необхідно, нарешті, навести елементарний порядок всередині країни, забезпечити стабільність влади та суспільства, на ділі повести боротьбу з тотальною корупцією та бідністю. Відмова від подвійних стандартів у зовнішній політиці повинна супроводжуватися відмовою від подвійних стандартів у політиці внутрішній, тобто реальним утвердженням верховенства права. Саме в такій площині варто розглянути порушені проблеми на засіданні Верховної Ради України”, - підкреслюється в заяві.