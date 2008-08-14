Кріль розповів, чому Тимошенко не може бути кандидатом у Президенти

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що людина, для якої особисті інтереси вищі від державних, не може бути Президентом України.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Відповідальний політик, коли береться що-небудь говорити, говорить щось конкретне», - прокоментував звинувачення віце-прем’єр-міністра України Григорія НЕМИРІ на свою адресу І.КРІЛЬ.

«Я не зрозумів, що НЕМИРЯ хотів сказати своєю заявою. Склалося враження, що він, отримавши завдання від Юлії ТИМОШЕНКО «наїхати» на КРІЛЯ, відпрацював номер, не розуміючи суті», - стверджує народний депутат.

Він запитав: «Якщо дійсно НЕМИРЯ хотів відкинути звинувачення на адресу ТИМОШЕНКО, що її дії спрямовані не на захист інтересів України, йому слід було дати відповідь на одне запитання: чому прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО досі не підписала ті постанови Кабміну, за які в тому числі голосував член уряду Григорій НЕМИРЯ ще півтора місяці тому?».

І.КРІЛЬ нагадав, що «ці постанови стосувалися порядку переміщення кораблів Чорноморського Флоту Росії по території України. Можливо, є щось важливе, про що в Україні ніхто не знає. І це важливе виправдовує дії прем’єр-міністра нашої держави».

«Я ж цілком конкретно стверджую, що такі дії Юлії ТИМОШЕНКО мають просте пояснення – кандидат у Президенти на наступних виборах не зацікавлена псувати відносини із політичним керівництвом Росії» - заявив голова “Єдиного Центру”.

«Але це говорить про те, що вона особисті інтереси ставить вище від інтересів України. Чи може така людина бути кандидатом у президенти? В інших країнах – ні. В Україні, на жаль, поки що – так», – додав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня І.КРІЛЬ заявив, що через амбіції прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО Україна може втратити свій суверенітет. На його думку, “Ю.ТИМОШЕНКО непокоїть те, як задовольнити російське керівництво, заручившись його підтримкою у наступній президентській кампанії, а не тими кроками, які можуть унеможливити повторення грузинського варіанту в Україні”. “Тому, вже майже тиждень від початку конфлікту, прем’єр-міністр України ... мовчить та робить вигляд, що для України події на Кавказі є із розряду другорядних, замість того, щоб підписати та оприлюднити вже прийняті урядом України постанови щодо діяльності Чорноморського флоту Росії на території України” - заявив І.КРІЛЬ.

У відповідь віце-прем’єр-міністр, спеціальний представник українського уряду в Грузії Г.НЕМИРЯ назвав безвідповідальними звинувачення І.КРІЛЯ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з подіями на Кавказі.

“КРІЛЬ робить заяви у Києві на дачі, а я у Тбілісі роблю те, що має робити уряд у ситуації, що склалась”, – сказав Г.НЕМИРЯ. “Я розцінюю заяву КРІЛЯ, який ніколи не був експертом у сфері зовнішньої політики і міжнародних відносин, як безвідповідальну і спрямовану на пошук власної вигоди”, – заявив віце-прем’єр.

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