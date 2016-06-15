У Росії заявили, що першими не порушуватимуть питання про скасування західних санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав сьогодні в ході виступу в Держдумі.

"Ми ніколи не порушуємо тему санкцій першими. Вони самі кажуть, що тільки-но українська криза вирішиться, то відразу у нас все нормалізується, вмовляють себе, що потрібно повертати Росію у "вісімку". Ми жодних ініціатив з цього приводу не вживаємо і не будемо вживати. Ми вже чули багато разів, що "бізнесу як зазвичай" не буде. І це, насамперед, наша позиція. Ми більше не чекатимемо, поки нас кудись запросять. Ми будемо реалізовувати свої зовнішньополітичні завдання у співпраці з тими, хто готовий з нами працювати на основі повної рівноправності та взаємної вигоди", - сказав Лавров.

Він наголосив, що Росія "творчо ставиться" до того, що відбувається.

"Ми не бігаємо і не намагаємося переконувати наших європейських та американських партнерів знімати з нас санкції. Я маю на увазі санкції, які мають економічний, секторальний характер, фінансові санкції. Ми переконані, що це негідно для Російської федерації. Ті, хто ці санкції запроваджував, нехай самі вирішують, як бути зі створеним ними "глухим кутом" у відносинах", - вважає він.

За словами Лаврова, в РФ чують від "європейських колег постійні заклинання, що санкції будуть зняті, тільки-но будуть виконані Мінські угоди, причому вони виходять з того, що одна Росія повинна їх виконувати".

"Це було придумано нашими європейськими колегами в прагненні знайти хоч якийсь компроміс між тими, хто взагалі виступав проти подальших санкцій, і тими, хто наполягав на тому, щоб санкції ніколи не знімати і навіть після врегулювання української кризи залишити їх у зв'язку з тим, що Росія "погано поводиться на міжнародній арені". Я не жартую, це була цитата з дискусії, яка проходить всередині ЄС. Розумієте, вони самі себе зараз умовляють", - сказав Лавров.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні – після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

Пізніше президент РФ Володимир Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго.

29 липня минулого року сайт Євросоюзу повідомив, що Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Україна підтримали продовжені економічні санкції ЄС проти РФ.

13 серпня Росія розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, які набули чинності 1 січня 2016 року.