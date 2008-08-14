Відомство Єханурова просить більше грошей у зв’язку із подіями в Грузії

Міністерство оборони України сподівається на збільшення військового бюджету у зв’язку з подіями в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні після зустрічі з військовими аташе іноземних держав, акредитованих в Україні.

С.КИРИЧЕНКО зауважив, що оборонний бюджет на цей рік становить лише близько 1% від ВВП.

«Цей показник є найменшим не лише в Європі, а можливо, і у світі», - зазначив начальник Генштабу.

При цьому він поінформував, що на сьогодні бюджетні пропозиції на 2009 рік складають взагалі 0,85% від ВВП.

С.КИРИЧЕНКО зазначив, що нормальним станом справ є фінансування оборонної сфери держави у розмірі 2% ВВП, а у зв’язку із необхідністю переходу Збройних сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом оборонне відомство потребує мінімум 2,5-3%.

«Ми сподіваємося, що ситуація навколо грузинсько-російського конфлікту вплине на розуміння відповідальних державних органів щодо необхідності належного фінансування Збройних сил. Ми проводимо відповідну роботу із народними депутатами, Міністерством фінансів і сподіваємося на їхнє розуміння і підтримку у цьому питанні», - сказав начальник Генштабу ЗСУ.