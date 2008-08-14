Буш подякував Ющенкові за допомогу Грузії

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем БУШЕМ, в ході якої було обговорено ситуацію навколо Грузії та актуальні питання співробітництва між Україною і США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО висловив вдячність Президенту США за співчуття у зв`язку з повінню в Україні та надану США гуманітарну допомогу.

Головну увагу під час розмови було приділено обміну думками щодо ситуації навколо Грузії та заходів, які необхідно здійснити з метою врегулювання конфлікту.

Президент України відзначив особливу важливість чіткої та послідовної позиції США щодо принципів врегулювання та забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

Президент США висловив вдячність за своєчасні та послідовні дії України, які сприяли припиненню вогню, а також надання допомоги Грузії.

Глави обох держав висловилися за необхідність зміцнення, у світлі останніх подій навколо Грузії, євроатлантичного партнерства та вироблення дієвих механізмів співпраці, які здатні забезпечувати ефективні заходи у безпековій сфері.

Під час телефонної розмови Президенти України та США домовились також доручити міністрам закордонних справ опрацювати проведення українсько-американської зустрічі на найвищому рівні у ході участі глави Української держави у черговій сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні цього року.