Депутати просять КС пояснити, є в Україні урядова коаліція чи ні

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень Конституції, які регламентують формування і діяльність парламентської коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, депутати просять дати офіційне тлумачення частин 6, 7 та 10 статті 83 Конституції України.

Згідно з Регламентом КС, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату Суду.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня суддя Конституційного Суду В’ячеслав ДЖУНЬ на прес-конференції повідомив, що на розгляді у КС було три подання від різних суб’єктів, стосовно діяльності демократичної коаліції після заяв про вихід з неї двох депутатів. За словами судді, всі вони були розподілені по трьох колегіях Конституційного Суду.

В.ДЖУНЬ зазначив, що Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження по двох поданнях. “Перша і третя (колегії – УНІАН), наскільки я знаю, прийняли ухвалу про відмову через те, що це є непідвідомчим (Конституційному Суду – УНІАН) питанням”, - підкреслив В.ДЖУНЬ.

Водночас він заявив, що не знає, коли буде розглянуте третє подання другою колегією Конституційного Суду.