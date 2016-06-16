У НФ звинуватили "Батьківщину" і Опоблок у провалі рішення про конфіскацію награбованих коштів Януковича

Про це наголошують у фракції "Народний фронт".

У партії нагадали, що Верховна Рада не змогла включити законопроект № 4811 щодо цивільної конфіскації активів Януковича до порядку денного сесії. "За" проголосувало лише 169 народних обранців попри те, що законопроект був написаний з урахуванням пропозицій та зауважень європейських партнерів. В тому числі в повному складі не голосували Опозиційний блок, "Батьківщина", всього два голоси дала "Самопоміч".

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"Я звертаюсь до всіх нормальних людей. Ми чули багато брехні про якесь рейдерство, про якесь майно. Закон розповсюджується виключно на арештовані кошти Януковича та його оточення. Я звертаюсь до всіх борців з офшорами, ці кошти знаходяться на рахунках офшорних компаній, в Ощадному банку - 1,5 млрд доларів", - прокоментував результати голосування голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, представник "Народного фронту" Сергій Пашинський.

"Поверніть ці кошти або скажіть, що ви особисто вмотивовані, аби Янукович повернув ці кошти собі, а ви отримали комісію", - звернувся до критиків законопроекту народний депутат.

"Я впевнений, що Янукович не отримає ці кошти, і все-таки здорові сили переможуть. Досить брехати, краще розкажіть мотиви своєї брехні", - додав він.

У свою чергу народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол з трибуни Верховної Ради розповіла історію загиблого бійця АТО, свого чоловіка Миколи Березового. Щоб спонукати колег проголосувати за закон про спецконфіскацію, вона вийшла на трибуну з картиною-портретом сина бійця.

Парламентар розповіла, що Березовий загинув під час наступу на Іловайськ через "хворобливі амбіції командира" і техніку – БТР і кулемет – які вийшли з ладу.

Чорновол наголосила, що повернення награбованих режимом Януковича коштів могло б вистачити, аби належно підтримати Збройні Сили та запобігти тому, щоб інші діти росли без батьків.

Натоміть депутати так і не спромоглися включити законопроект до порядку денного.