Високі втрати військ РФ пов'язані з тяжкими боями наприкінці конфлікту

01:02, 15 серпня 2008
Політика
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Обидві сторони застосували важку зброю

Високі втрати серед російських військовослужбовців на завершальному етапі військової операції в Південній Осетії пояснюються інтенсивністю бойових дій, заявив заступник начальника Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин.

"Бойові дії в завершальній стадії мали дуже інтенсивний характер із застосуванням важкого озброєння з обох боків. Цим і пояснюється збільшення кількості жертв і тому, за рішенням Верховного Головнокомандуючого, вчора ми оголосили траур по загиблих, у тому числі і серед цивільного населення", - сказав Ноговіцин на прес-конференції в РІА “Новости”, відповідаючи на запитання, чим пояснюються високі втрати серед російських військових на завершальному етапі операції.

Втрати російських військ за весь час конфлікту сягли 74 особи, 171 військовослужбовець поранений.

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