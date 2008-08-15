Високі втрати військ РФ пов'язані з тяжкими боями наприкінці конфлікту

Високі втрати серед російських військовослужбовців на завершальному етапі військової операції в Південній Осетії пояснюються інтенсивністю бойових дій, заявив заступник начальника Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин.

"Бойові дії в завершальній стадії мали дуже інтенсивний характер із застосуванням важкого озброєння з обох боків. Цим і пояснюється збільшення кількості жертв і тому, за рішенням Верховного Головнокомандуючого, вчора ми оголосили траур по загиблих, у тому числі і серед цивільного населення", - сказав Ноговіцин на прес-конференції в РІА “Новости”, відповідаючи на запитання, чим пояснюються високі втрати серед російських військових на завершальному етапі операції.

Втрати російських військ за весь час конфлікту сягли 74 особи, 171 військовослужбовець поранений.