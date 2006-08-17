Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повертається до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр літаком прямує з Криму до столиці.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 серпня В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у Сочі у неформальному самміті глав держав членів ЄврАзЕС та провів низку двосторонніх переговорів, зокрема, з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, прем’єр-міністром Росії Михайлом ФРАДКОВИМ, Президентом Узбекистану Ісламом КАРИМОВИМ та Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

16 серпня увечері прем’єр прибув до Криму, де сьогодні провів зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Ця зустріч проходила без представників засобів масової інформації і її деталі наразі невідомі.