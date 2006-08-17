Янукович повертається
16:30, 17 серпня 2006Політика
688
Деталі його зустрічі з Ющенком наразі невідомі
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повертається до Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр літаком прямує з Криму до столиці.
Як повідомляв УНІАН, 15-16 серпня В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у Сочі у неформальному самміті глав держав членів ЄврАзЕС та провів низку двосторонніх переговорів, зокрема, з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, прем’єр-міністром Росії Михайлом ФРАДКОВИМ, Президентом Узбекистану Ісламом КАРИМОВИМ та Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.
16 серпня увечері прем’єр прибув до Криму, де сьогодні провів зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Ця зустріч проходила без представників засобів масової інформації і її деталі наразі невідомі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter