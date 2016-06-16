Янукович може використати вкрадені мільярди проти України, якщо депутати не приймуть закон про спецконфіскацію - експерт

Про це заявив політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, коментуючи провальне голосування у парламенті за закон про спецконфіскацію.

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«Це – відмова від початку важкого, але необхідного процесу боротьби з корупцією та, перш за все, з політичними противниками України», - сказав він.

«Треба позбавити економічної бази потужний антиукраїнський прошарок, яка зараз концентрується навколо Опозиційного блоку та інших політиків, які орієнтуються на Москву», - підкреслив експерт.

Він зазначив, що заарештувати активи корумпованих чиновників Януковича необхідно для того, щоб вони не скористалися вкраденими грошима для фінансування дострокових виборів, просування антиукраїнської пропаганди в ЗМІ, підкупу силовиків і суддів.

На його думку, парламент має повернутися до розгляду закону про спецконфіскацію, незважаючи на критику деяких фракцій.

«Це демагогія. Я розраховував, що багато на користь цього закону скаже новий Генеральний прокурор, який украй зацікавлений в цьому, але, на жаль, він захопився в ефірі з'ясуванням відносин з Онищенко, прекрасно знаючи, що зловити його не можна», - сказав Небоженко.

«До речі, якби такий закон зараз працював і був спрямований проти діячів режиму Януковича, Онищенко не зміг би організувати такий потужний наступ на ту ж прокуратури в ЗМІ», - додав він.