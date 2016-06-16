У СБУ розповіли про діяльність в Україні терористичних груп, підготовлених спецслужбами Росії

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що російські спецслужби ведуть на території України безпрецедентну за масштабами розвідувально-підривну діяльність, використовуючи весь арсенал розробленої ними "гібридної війни".

"Проти України росіяни задіяли професійних шпигунів, "агентів впливу" серед політиків і посадовців та багатьох пересічних громадян, задурених російською пропагандою", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ СБУ розповіли про спробу іноземних спецслужб створити в Україні ще одну "республіку" - "Бессарабську народну"

Повідомляється, що протягом червня 2015 - травня 2016 року за матеріалами контррозвідки СБ України відкрито 367 кримінальних проваджень, у т.ч. сімдесят шість за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), три – за шпигунство.

Наразі під слідством перебувають тринадцять агентів російських спецслужб: заступник начальника штабу АТО, підполковник Національної гвардії, співробітник відділу кадрів військової частини та військовослужбовець Збройних сил. Серед них також кілька мешканців різних областей, які перебували на оперативному зв’язку зі спецслужбами РФ і передавали інформацію з обмеженим доступом.

Щодо 22 осіб уже набрав законної сили обвинувальний вирок суду.

Крім того, за матеріалами СБУ заборонено в’їзд на територію України 1 тис. 569 іноземним громадянам, у тому числі 387 громадянам Росії.

Також контррозвідка активно протидіє спробам спецслужб РФ створити фейкові "народні республіки" в різних регіонах України. Співробітники СБУ блокували наміри росіян та їхніх спільників утворити "Народну раду Бессарабії", "республіку Буджак" та "Народну раду Миколаєва" тощо.