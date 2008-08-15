У штабі ЧФ стверджують, що військові займаються повсякденною діяльністю

У штабі Чорноморського флоту Російської Федерації стверджують, що військові частини флоту займаються повсякденною діяльністю у штатному режимі.

Про це УНІАН повідомили в службі інформації і громадських зв’язків Чорноморського флоту РФ.

Коментуючи інформацію про переведення підрозділів ЧФ у вищій ступінь бойової готовності, у штабі флоту наголосили, що «нічого такого немає». «Чорноморський флот Росії у Севастополі займається повсякденною діяльністю у штатному режимі», - підкреслили у службі інформації і громадських зв’язків ЧФ Росії.