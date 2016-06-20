Савченко розпочала роботу в ПАРЄ та очікує "крокування в одному напрямку з Європою" (фото)
10:33, 20 червня 2016Політика
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Народний депутат України, член української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Надія Савченко, яка нещодавно була звільнена з російського полону, розпочала свою роботу в ПАРЄ і очікує "крокування в одному напрямку з Європою".
Савченко розпочала роботу в ПАРЄ / Фото УНИАН
Про це вона сказала в коментарі власному кореспонденту УНІАН перед початком пленарного засідання ПАРЄ, яке пройде з 20 по 24 червня у Страсбурзі.
"У першу чергу я повернулася, починаю просто працювати - це моя робота. З іншого боку, я очікую крокування в одному напрямку з Європою, порозуміння, розуміння та чітких дій", - заявила Савченко.
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Перед початком пленарного засідання Савченко зустрінеться з президентом Європейської народної партії Жозефом Долем, який у коментарі УНІАН сказав, що він буде говорити, зокрема, про те, якою була її ситуація у в'язниці і якими є її плани на майбутнє.
Савченко розпочала роботу в ПАРЄ / Фото УНІАН
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