Держсекретар США Керрі має відвідати Україну в липні - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції за підсумками свого робочого візиту до США.

"Ми обговорювали питання візиту держсекретаря США пана Керрі в Україну. Я думаю, що цей візит відбудеться в липні. Ми очікуємо цей візит", - сказав прем’єр-міністр, відповідаючи на запитання журналістів.

Крім того, Гройсман зазначив, що у США він не зустрівся з президентом Бараком Обамою, тому що така зустріч і не планувалася.

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"Що стосується мого візиту і заходів, така зустріч просто не планувалася і навіть не обговорювалася. Я відвідував США на запрошення віце-президента Джозефа Байдена", - сказав прем'єр.

Він підкреслив, що результатами візиту задоволений.

Нагадаємо, Гройсман також заявив, що за результатами візиту до США відчув, що "довіра до України повертається".

Голова українського уряду перебував з робочим візитом у США 14-17 червня.