Держсекретар США Керрі має відвідати Україну в липні - Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що візит державного секретаря США Джона Керрі в Україну очікується в липні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції за підсумками свого робочого візиту до США.
"Ми обговорювали питання візиту держсекретаря США пана Керрі в Україну. Я думаю, що цей візит відбудеться в липні. Ми очікуємо цей візит", - сказав прем’єр-міністр, відповідаючи на запитання журналістів.
Крім того, Гройсман зазначив, що у США він не зустрівся з президентом Бараком Обамою, тому що така зустріч і не планувалася.
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"Що стосується мого візиту і заходів, така зустріч просто не планувалася і навіть не обговорювалася. Я відвідував США на запрошення віце-президента Джозефа Байдена", - сказав прем'єр.
Він підкреслив, що результатами візиту задоволений.
Нагадаємо, Гройсман також заявив, що за результатами візиту до США відчув, що "довіра до України повертається".
Голова українського уряду перебував з робочим візитом у США 14-17 червня.