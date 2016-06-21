ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на проміжних виборах

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії.

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Загалом зареєстровано 376 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на проміжних виборах. Зокрема, в ОВО № 23 – 19 кандидатів, в ОВО № 27 – 61 кандидата, в ОВО № 85 – 37 кандидатів, в ОВО № 114 – 107 кандидатів, в ОВО № 151 – 47 кандидатів, в ОВО № 183 – 30 кандидатів, в ОВО № 206 – 75 кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться у 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).