ГПУ не отримувала від СП жодних матеріалів щодо "зради" Тимошенко

Генеральна прокуратура України не отримувала будь-яких документів з Секретаріату Президента стосовно перевірки дій прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які можуть завдавати шкоди державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, заявив перший заступник генпрокурора України, виконуючий обов’язки керівника Генпрокуратури Сергій ВИНОКУРОВ.

«На сьогоднішній день ніякої інформації, про яку ви запитуєте, немає. Матеріалів, про які ви запитуєте, до Генпрокуратури не надходило. Тому я нічого з цього приводу вам сказати не можу», - заявив С.ВИНОКУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК», йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Роботу передвиборчого штабу вже фактично розпочато. До неї долучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи із найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої знамена «вчорашніх», які прагнуть реваншу на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, за особистим запрошенням ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардінію», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.