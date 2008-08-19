Тимошенко готує нову угоду з Росією

Кабінет міністрів України розробляє нову стратегічну угоду між Україною і Росією щодо формування цін на постачання російського газу та його транспортування територією України

Про це заявив радник прем’єр-міністра з енергетичних питань Олександр ГУДИМА, повідомляє радіо “Свобода”.

О.ГУДИМА стверджує, що запропонована чинним Кабінетом міністрів угода буде прозорою і не матиме ніяких таємних пунктів чи протоколів, чим «грішив», на його думку, попередній уряд.

Натомість, колишній керівник «Нафтогазу України», народний депутат від Партії регіонів, заступник голови парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій БОЙКО відкидає звинувачення у «таємності» газових угод і наполягає на тому, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО в інтересах України має продовжити започатковані Кабміном Віктора ЯНУКОВИЧА зміни газових домовленостей.

Як відзначає радіостанція, у питанні: писати нову стратегічну угоду чи переписувати стару, уряду все одно доведеться шукати компроміс з російським «Газпромом». “Після візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви і голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА до Києва узгодження позицій активізувалося”, наголошує “Свобода”. Переглянути треба 23 міжурядові протоколи, що регулюють газові відносини України та Росії.