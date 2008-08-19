Ющенко проведе засідання РНБО

Відбудеться у розширеному складі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе засідання Ради національної безпеки і оборони. Головна тема - хід ліквідації наслідків повені у територіях, оголошених зоною надзвичайної екологічної ситуації, повідомляє прес-служба Президента. Засідання відбудеться у розширеному складі: запрошено головів державних адміністрацій шести областей, що постраждали від стихії; профільних міністрів, зокрема, міністра оборони, міністра з питань надзвичайних ситуацій, міністра охорони здоров`я.

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