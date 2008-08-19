Ющенко проведе засідання РНБО
09:52, 19 серпня 2008Політика
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Відбудеться у розширеному складі
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.
Головна тема - хід ліквідації наслідків повені у територіях, оголошених зоною надзвичайної екологічної ситуації, повідомляє прес-служба Президента.
Засідання відбудеться у розширеному складі: запрошено головів державних адміністрацій шести областей, що постраждали від стихії; профільних міністрів, зокрема, міністра оборони, міністра з питань надзвичайних ситуацій, міністра охорони здоров`я.
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