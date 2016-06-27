Меркель про членство України в ЄС: необхідно досягти відповідних стандартів (фото)
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що Україні для членства в Європейському Союзі необхідно досягти відповідних стандартів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель заявила під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у Берліні.
"Що стосується Угоди про асоціацію з Україною, то питання членства України, на жаль, не було на порядку денному (під час зустрічі з Гройсманом - УНІАН), адже Україні необхідно досягнути стандартів ЄС, тому на цьому шляху ми готові Україну підтримувати всіляко", - сказала Меркель, відповідаючи на питання журналістів.
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Водночас Гройсман наголосив, що Україна обрала курс на євроінтеграцію та сповідує європейські цінності.
"Ми хочемо інтегруватися до європейської спільноти. Є Угода про асоціацію з ЄС, і це є дуже чіткий план, шлях, який має пройти Україна, щоб відповідати стандартам ЄС", - додав глава українського уряду.