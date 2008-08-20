Тимошенко подякувала за евакуацію українців з Грузії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала авіакомпаніям «Південні авіалінії», «Донбасаеро» і «Українська авіаційна транспортна компанія» за евакуацію українських громадян із Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на засіданні Кабміну.

Вона нагадала, що уряд зробив усе можливе для того, щоб всі громадяни України були евакуйовані з Грузії під час конфлікту.

За її словами, для цього потрібно було знайти авіакомпанії та екіпажі, які погодились би перевезти українських громадян.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд звернувся до багатьох авіакомпаній, однак погодились допомогти тільки три компанії: «Південні авіалінії», «Донбасаеро» і «Українська авіаційна транспортна компанія».

Також Ю.ТИМОШЕНКО вручила Подяки уряду та прем’єр-міністра деяким членам екіпажів, які брали участь в евакуації українських громадян.