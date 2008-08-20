Міноборони все ще пропонує Москві купити ракетний крейсер „Україна”

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ зазначає, що на переговорах з продажу Росії ракетного крейсера „Україна” поки що відсутня „якась конкретика”.

Відповідаючи сьогодні у Севастополі у прямому ефірі телеканалу „Бриз” на запитання щодо подальшої долі недобудованого ракетного крейсера „Україна”, міністр сказав: „Ми ведемо переговорний процес з Міністерством оборони Російської Федерації на предмет того, щоб Росія закупила цей корабель”.

Але, додав він, „поки що, скажімо так, конкретики якоїсь по крейсеру „Україна”, такої, наприклад, як ми досягли два тижні тому на переговорах з делегацією Міноборони Російської Федерації по Антонову-70, ми ще не досягли”.

Крім того, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, такому кораблю як крейсер „Україна”, який є однотипним з крейсером „Москва” ЧФ РФ, „у Чорному морі нема чого робити, він має працювати в океані”, і тому подібний корабель не є доцільним для України.

Відповідаючи на репліку ведучого: „Але росіяни аналогічний корабель використовують”, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив: „У них своє бачення. Велика країна, багато морів і океанів...”.

Водночас, як наголосив міністр, „ми зараз працюємо над проектуванням фрегатів, ми повністю оплатили і завершили ескізні проекти, зараз іде проектування. І в середині наступного року проект (розробка проекту - УНІАН) буде закінчено”. „Ми ведемо переговорний процес з багатьма фірмами світу з приводу участі у побудові наших майбутніх українських фрегатів”, - додав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр оборони висловив жаль, що на сьогодні український флот не отримує на свій розвиток стільки коштів, „скільки хотілося б”. Разом з тим, сказав Ю.ЄХАНУРОВ, „українські військові моряки все ж відчувають увагу до себе, і я дуже радий, що вони непогано справляються зі своїми завданнями: подивіться, скільки навчань цього року було. Дуже серйозна робота була у Середземному морі, в операції „Активні зусилля”, зараз буде навчання „Морський вузол”. Ціла низка навчань показує, що українські військові моряки на хорошому рівні”.

Довідка УНІАН. Україна у 1993 році одержала від Росії недобудований ракетний крейсер «Україна», який понад 20 років будується в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі ім. 61-го комунара. Його технічна готовність становить 96%. Неодноразові спроби продати крейсер Росії або третій стороні були невдалими. На крейсері двічі формувався екіпаж зі складу ВМС ЗС України і двічі розформовувався. Для остаточної добудови крейсера необхідно близько 30 млн. доларів.

Екс-міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО раніше повідомляв, що Міноборони на утримання крейсера «Україна» витрачає щороку близько 5 млн. грн. «Він не введений і не буде введений до бойового складу Військово-морських Сил, та ще й забирає ресурси від виконання інших завдань», - наголосив екс-міністр.