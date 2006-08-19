Ющенко зробив міністрам попередження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попередив міністрів про звільнення у разі лобіювання ними приватних бізнес-інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив 18 серпня увечері під час відвідин Сорочинського ярмарку в Полтавській області.

За словами В.ЮЩЕНКА, новий Кабінет міністрів не відстоюватиме чиїсь бізнес-інтереси, а стоятиме на позиції державних інтересів України.

«Як тільки я побачу, що міністр здійснив операцію, що не відповідає державним інтересам, і вона наповнена приватним інтересом, я перший, хто ініціюватиме його відставку. Якщо комусь не ясно, що часи, коли можна було граблями гребти державні гроші і не називати це крадіжкою, вже пройшли. Цього не буде! Гроші в скарбниці будуть підраховані і працюватимуть лише на бідну людину, на соціальні програми, на армію. Одним словом - на державні інтереси», - заявив Президент.