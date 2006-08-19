Янукович у Москві?

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ з учорашнього дня, 18 серпня, перебуває у Москві.

Про це УНІАН на умовах анонімності повідомило поінформоване джерело з оточення В.ЯНУКОВИЧА.

За словами співрозмовника агентства, прем’єр відбув до Москви 18 серпня і планує повернутися до Києва лише сьогодні ввечері. Він повідомив також, що через цей візит прем’єр не зможе виступити перед делегатами Всесвітнього форуму українців, якій триває у Києві.

Програма перебування українського прем’єра у російській столиці залишається невідомою.

Прес-служба В.ЯНУКОВИЧА недоступна для коментарів.

Водночас у прес-службі Посольства України в Російській Федерації УНІАН не підтвердили, але й не спростували інформацію про те, що В.ЯНУКОВИЧ перебуває у Москві, порадивши звертатися за будь-якими коментарями з цього приводу до прес-служби прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня В.ЯНУКОВИЧ здійснив візит до Сочі, де взяв участь у неформальному самміті лідерів країн-членів ЄврАзЕС та провів двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, головою уряду Росії Михайлом ФРАДКОВИМ, Президентом Узбекистану Ісламом КАРИМОВИМ і Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Головною темою переговорів з російськими першими особами було питання постачання газу в Україну.