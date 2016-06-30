Викриття масштабної корупційної схеми посадовців Санітарної служби України: поліція озвучила подробиці (фото)

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

У ДЗЕ встановили, що високопосадовці державної санітарно-епідеміологічної служби України спільно з директором департаменту розробили злочинну схему розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

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Також до корупційної схеми причетні й керівники обласні санітарних лабораторій. Працівникам служби безпідставно нараховували та виплачували премії. Частину отриманих грошей керівники обласних підрозділів передавали вказаним високопосадовцям СЕС України.

За попередньою інформацією, сума привласнених коштів сягає 400 тисяч гривень.

За цим фактом Національним антикорупційним бюро України було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) України.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомив, що головний санітарний лікар України Святослав Протас і начальник департаменту Санітарної служби України Олександр Чепурний затримані, також допитуються 19 обласних головних санітарних лікарів.