У Лаврова відреагували на продовження санкцій ЄС проти Росії

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства РФ.

"Чергове продовження Євросоюзом нелегітимних з точки зору міжнародного права антиросійських секторальних економічних санкцій до 31 січня 2017 р. сприймаємо як продовження недалекоглядної політики Брюсселя", - йдеться в повідомленні.

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У МЗС РФ також вважають "абсурдною ув'язку даних дискримінаційних заходів відносно Росії, що не є стороною внутрішньоукраїнського конфлікту, з виконанням нею Мінських угод".

У заяві також підкреслили, що "очікувати зміни нашого зовнішньополітичного курсу через санкції – як мінімум недалекоглядно".

Крім того, в МЗС РФ побачили "позитивний ефект" від санкцій для російської економіки.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз затвердив прийняте раніше рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії, запроваджені через її дій в Україні.