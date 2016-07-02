Найближчі три роки не буде виборів - голова фракції БПП
04:02, 02 липня 2016Політика
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Найближчі 3 роки в Україні виборів не буде.
Найближчі 3 роки в Україні виборів не буде / Фото УНІАН
Про це заявив народний депутат України, голова фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів в п'ятницю в ефірі "5 каналу", передає РБК-Україна.
"Вперше за довгий час настав той період, що найближчі три роки не буде виборів. Ми говоримо про чергові вибори", - повідомив Гринів.
Разом з тим, Гринів заявив, що народні депутати прагнуть в опозицію, щоб тільки критикувати.
"На сьогоднішній день набагато звабливіше бути в опозиції, ніж у провладній партії", - додав він.
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