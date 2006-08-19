Табачник сьогодні підміняв Януковича

За дорученням голови уряду віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК зустрівся з делегатами та гостями IV Всесвітнього Форуму українців, робота якого розпочалася в п’ятницю в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, зокрема в зустрічі взяли участь колишній Президент України в екзилі, голова Фундації ім. О.Ольжича Микола ПЛАВ’ЮК, Генеральний секретар Світового конгресу українців Віктор ПЕДЕНКО, Президент Європейського конгресу українців, голова товариства української культури в Угорщині Ярослава ХОРТЯНІ, голова товариства „Федерація українців Вірменії Романія ЯВІР, голова об’єднання українців Кубані Микола СЕРГІЄНКО, голова асоціації українців Казахстану Микола ПАРИПСА, перший заступник голови союзу українців в Румунії Іван БОДНАР.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що Універсал національної єдності – це документ, який розриває суперечливе коло політичних амбіцій і надмірного егоїзму, і спонукає українців не лише до примирення й об’єднання, але й до розуміння того, що проблема виживання України та її політичної еліти – це проблема самоусвідомлення через пошук компромісів між представниками різних політичних та економічних кіл. За словами віце-прем’єр-міністра, цей документ створює підґрунтя для політичної стабільності та економічного зростання на найближчі роки.

Головне завдання уряду, наголосив Д.ТАБАЧНИК, полягає у створенні умов для швидкого зростання національної економіки, яке можна конвертувати в зростання добробуту громадян України.

На зустрічі йшлося про спільні проблеми, що хвилюють як мешканців України, так і українців за кордоном. Насамперед, це проблеми, пов’язані з розвитком української мови, культури, освіти, церкви.

Успішне вирішення зазначених проблем, на думку учасників зустрічі, полягає у створенні чіткого механізму взаємодії між органами влади України та організаціями української діаспори.

Водночас учасники зустрічі визначили, що одним з актуальних питань в діяльності уряду має стати робота з покращення іміджу України в світі, у тому числі створення дієвої мережі українських культурно-інформаційних центрів за кордоном.

Зі свого боку представники української діаспори висловили запевнення у своїй підтримці діяльності уряду України.