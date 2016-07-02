Корупційна схема в СЕС України: суд обрав запобіжний захід колишньому головному санлікарю Протасу

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд відмовив стороні обвинувачення обрати для Протаса запобіжний захід у вигляді арешту, скориставшись альтернативним запобіжним заходом.

«Клопотання прокуратури задовільнити частково, призначити підозрюваному Святославу Протасу запобіжний захід у вигляді внесення застави розміром у 300 мінімальних зарплат»,- зазначається в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокурора Україна просить суд обрати для головного санітарного лікаря Святослава Протаса запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення понад 413 тис. грн.

Про це в судовому засіданні Солом'янського суду Києва заявив представник державного обвинувачення Володимир Кривенко.

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«Враховуючи скоєний злочин, прошу суд обрати запобіжний захід щодо громадянина Протаса у вигляді арешту із внесенням застави в сумі 413 тис. 440 грн», - заявив прокурор.

За його словами, свідки підтвердили, що отримували відповідні премії до Дня медика, з яких одну повернули.

Обгрунтовуючи необхідність обрання запобіжного заходу підозрюваному, Кривенко зазначив, що “є ризик його переховування від досудового слідства”.

Крім того, прокурор повідомив, що на даний час ще не прийнято рішення про вилучення у Протаса закордонних паспортів, де зокрема, є Шенгенська віза та віза з можливістю відвідувати США.

«Треба взяти до уваги той факт, що половина східного кордону не контролюється українською владою, а відповідно, Протас тим чи іншим чином може потрапити та переховуватись у так званих “ДНР”, “ЛНР”, або виїхати до Росії. Прокуратура просить суд обрати для головного санлікаря Протаса запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення понад 413 тис. грн», - сказав він.

Головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.