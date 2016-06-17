Клімкін: В ЄС працюють над механізмом "додаткової довіри" до безвізового режиму з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами Клімкіна, на сьогодні в Європейському парламенті та відповідних структурах Європейського Союзу йде обговорення того, яким чином відбуватиметься процес схвалення безвізового режиму і часових рамок. Міністр зазначив, що спочатку має бути підготовлена доповідь щодо України, і зараз МЗС працює над тим, аби прискорити підготовку такої доповіді.

Також, за словами Клімкіна, одночасно країни ЄС працюють над механізмом “додаткової довіри до безвізового режиму з Україною з метою уможливлення працювати з цим безвізовим режимом у випадку виникнення міграційних ризиків”.

Клімкін зазначив, що Україна працювала з ключовими країнами Європейського Союзу, щоб цей механізм застосовувався тільки у випадку, коли міграційні ризики будуть доведені. “Це на сьогодні забезпечено, і я сподіваюсь, що відповідні рішення будуть ухвалені найближчим часом і що в цьому році безвізовий режим стане реальністю, я саме на цьому наголошую”, - сказав Клімкін.

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Він також наголосив на важливості, що всі країни ЄС мають позицію, яка полягає в тому, що кожна країна, яка виконала відповідні критерії, має розглядатися не в рамках якихось політичних пакетів, а відповідно до того, що було зроблено.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

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Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема, як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено".

За словами Тіммерманса, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власною ініціативою.