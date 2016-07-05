Луценко просить ВР підтримати подання щодо Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Я прошу вас, шановні народні депутати, розглянути і підтримати голосуваннями три окремих рішення. Перше: надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Олександра Онищенка", - сказав Луценко.

За його словами, викладені в поданні відомості обгрунтовано свідчать про наявність достатніх доказів вчинення Онищенком вказаних кримінальних правопорушень.

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Також ідеться про надання згоди Верховної Ради на затримання Онищенка. "Затримання особи є тимчасовим запобіжним заходом, який застосовується з підстав та у порядку, визначеному КПК України... Зокрема з метою забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу щодо неї судом", - сказав генпрокурор.

Крім того, це надання згоди на арешт Онищенка. За словами Луценка, це обумовлено тяжкістю злочину, про який ідеться у кримінальному провадженні, характеристикою особи та наявними ризиками. "Зокрема можливістю переховуватися від органів досудового розслідування та суду, можливістю знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин злочину. Можливістю незаконного впливу на свідків та підконтрольних йому членів організованого злочинного угрупування. Можливістю перешкоджати кримінальному провадженню, використовуючи свої політичні зв'язки у органах державної влади", - повідомив Луценко.

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Представляючи подання, Луценко заявив, що досудовим розслідуванням було встановлено, що в період з січня 2013 року по січень 2016 року Онищенко вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері службової діяльності.

Слідство, повідомив генпрокурор, вважає, що Онищенко "ухвалив рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами державного ПАТ "Укргазвидобування", отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам".

Крім того, слідство вважає, що Онищенко в січні 2013 року зі спільниками створив злочинну організацію з метою "заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі".

"Загалом, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, внаслідок протиправних дій Онищенка та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ "Укргазвидобування" у сумі 1 млрд 613 млн 224 тис. 251 грн, чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму", - сказав Луценко.

Нагадаємо, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.