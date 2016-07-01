Парубій обіцяє 5 липня внести на розгляд і голосування питання про зняття недоторканності та арешт Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Парубій зазначив, що «це питання є дуже резонансне і подібні питання - це великий виклик для парламенту». Тому, за словами спікера, у цьому питанні «ми повинні діяти дуже чітко по букві закону». Парубій наголосив, що парламент повинен дотриматися процедури, щоб «не було підстав, не було змоги оскаржити рішення ВР».

Читайте такожОпубліковано розсекречені документи НАБУ із записами розмов менеджерів Онищенка

Парубій нагадав, що до ВР надійшло подання про зняття недоторканості, затримання та арешт депутата Онищенка, яке регламентний комітет вже розглянув.

«Згідно закону, за сім днів від рішення комітету я маю це питання поставити. Фактично сьомий день закінчується в середу, добре, що в нас є пленарний тиждень, і, відповідно, у вівторок, як голова ВР, буду пропонувати народним депутатам України поставити це питання першим при нашому розгляді», - наголосив Парубій.

За його словами, першим, тому що це питання «потребує спеціального повного розгляду, і його розгляд, по підрахунку наших експертів, може тривати від 2 до 3 годин…».

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура направила до ВР подання про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.

29 червня регламентний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.