Рада звільнила двох суддів КСУ

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 241 народний депутат.

Відповідно до постанови, Стецюка звільнено з посади судді КС у зв'язку з поданням заяви про відставку.

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Голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич нагадав, що відповідно до вимог Конституції України, судді КС обираються строком на 9 років повноважень, і такий строк для судді КС Стецюка закінчився, тому він звернувся з відповідною заявою до парламенту.

Князевич наголосив, що Стецюк “це один з небагатьох суддів КС, який абсолютно чесно і на підставі Конституції і закону свою діяльність проводив як суддя КС”.

Він нагадав, що саме Стецюк один з небагатьох суддів КС, який не підтримав рішення КС, яке дозволило узурпувати владу Януковичу шляхом відміни змін до Конституції у 2010 році.

Князевич нагадав, що Стецюк обирався від ВР за квотою на той час опозиційних фракцій парламенту.

Окрім того, ВР ухвалила постанову “Про звільнення Олександра Пасенюка з посади судді Конституційного Суду України” (№4882).

За таке рішення проголосувало 239 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Постановою передбачено звільнити Пасенюка з посади судді КСУ у зв'язку з досягненням 65 років.

Князевич нагадав, що постановою ВР від 24 лютого 2014 року про реагування на факти порушень суддями КС присяги судді було прийнято рішення достроково припинити повноваження ряда суддів КС, які були обрані за квотою ВР, серед яких був і суддя КС Пасенюк.

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За словами Князевича, Пасенюк звернувся до суду і Вищий адміністративний суд в частині дострокового припинення повноважень Пасенюка визнав постанову ВР незаконною.

Князевич зазначив, що у зв'язку з таким рішенням суду голова КС змушений був видати розпорядження і в червні 2014 року Пасенюк приступив до виконання повноважень судді КС.

7 липня 2014 року, тобто майже 2 роки тому, Пасенюку виповнилося 65 років, і це граничний вік для перебування на посаді судді КС.

Він наголосив, що він розуміє всю неоднозначність цього питання. “Воно має певне політичне навантаження”, - зазначив Князевич.

За його словами, якщо суддю звільнити, згідно з заявою, то за ним залишаються всі пільги, але якщо не звільнити, то тоді не можна буде обрати нового суддю КС.