Порошенко спустився з гори Карачун і розповів про ситуацію з телевежею (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистих заходів з нагоди відзначення другої річниці визволення північних міст Донецької області від проросійських терористів сьогодні у Слов’янську.

«Ми щойно повернулися з гори Карачун, ще одного історичного місця, пов’язаного з обороною Слов’янська. В перші дні липня 2014 року там оборону тримали підрозділи 95-ї бригади, снайпери, артилеристи, підрозділи УДО… і била артилерія ворога по тому, в чому вони вважають найбільшу загрозу для себе – по телевежі», - заявив глава держави.

«Цю телевежу, з якої йшла правда про війну, вони боялись найбільше, і ми домовилися, що вже через 2 місяці телевежа має бути відбудована. І більше термінів я не даю, і гроші на це мають бути знайдені…, бо це право народу на правду. І ми це право маємо захистити», - додав Порошенко.

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Як повідомлялося, на початку липня 2014 року в результаті обстрілу з боку бойовиків телевежа на Карачуні впала, в результаті на значній території північної частини Донецької області припинилося мовлення українських ЗМІ.

25 травня 2016 року радник міністра інформаційної політики, народний депутат Олександр Бригинець заявив, що нова телевежа на горі Карачун готова до встановлення. За його словами, встановлення телевежі «забезпечить доступ до українського мовлення більшості територій, де зараз є прогалини».

Сьогодні, 5 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під Слов'янськом на горі Карачун починається монтаж нової телевежі.