На горі Карачун встановлено пам’ятний знак загиблим українським військовим (фото)

22:49, 05 липня 2015
Війна
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Сьогодні на горі Карачун поблизу Слов'янська в Донецькій області на місці загибелі українських військових встановлено пам’ятний знак.

facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 5 липня на горі Карачун відбувся мітинг до першої річниці звільнення від проросійських бандформувань Слов’янська та Слов’янського району Донецької області.

facebook.com/ato.news

«У мітингу, який проходив біля пам’ятного знака на місці загибелі українських воїнів-визволителів, взяли участь представники обласної військово-цивільної адміністрації, виконавчої влади міста та району, військовослужбовці ‑ учасники АТО, духовенство, учнівська молодь, представники ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

facebook.com/ato.news

Присутні подякували українським військовим за мирне небо та поклали до меморіалу вінки й квіти.

facebook.com/ato.news
facebook.com/ato.news
facebook.com/ato.news

Як повідомляв УНІАН, минулого року 24 червня під Слов'янськом біля гори Карачун терористи збили український військовий вертоліт Мі-8. Загинули 9 військовослужбовців, у тому числі 3 члени екіпажу.

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Місяцем раніше, 29 травня, в районі гори Карачун терористами з російської зброї ПЗРК був збитий гелікоптер, який віз військових для ротації - 14 наших військових загинули разом з генералом Кульчицьким.

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