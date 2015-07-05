На горі Карачун встановлено пам’ятний знак загиблим українським військовим (фото)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 5 липня на горі Карачун відбувся мітинг до першої річниці звільнення від проросійських бандформувань Слов’янська та Слов’янського району Донецької області.

«У мітингу, який проходив біля пам’ятного знака на місці загибелі українських воїнів-визволителів, взяли участь представники обласної військово-цивільної адміністрації, виконавчої влади міста та району, військовослужбовці ‑ учасники АТО, духовенство, учнівська молодь, представники ЗМІ», - йдеться в повідомленні.

Присутні подякували українським військовим за мирне небо та поклали до меморіалу вінки й квіти.

Як повідомляв УНІАН, минулого року 24 червня під Слов'янськом біля гори Карачун терористи збили український військовий вертоліт Мі-8. Загинули 9 військовослужбовців, у тому числі 3 члени екіпажу.

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Місяцем раніше, 29 травня, в районі гори Карачун терористами з російської зброї ПЗРК був збитий гелікоптер, який віз військових для ротації - 14 наших військових загинули разом з генералом Кульчицьким.