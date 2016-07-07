Нардепи-АТОшники вважають злочином блокування трибуни парламенту у воюючій країні - заява

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві народних депутатів, яку оприлюднив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

“Ми, народні депутати України з різних фракцій - учасники АТО, вважаємо, що блокувати роботу парламенту воюючої країни - це злочин", - йдеться у заяві.

“Так, як наші побратими тримають зовнішній фронт на сході, так ми не маємо допустити прориву нашого внутрішнього фронту тут, у Верховній Раді України. Парламент має працювати”, - йдеться в заяві.

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Депутати заявляють: “Ми категорично не сприймаємо ультиматумів та провокацій, а також спроби зірвати ухвалення стратегічних законів. Всі, хто зриває роботу парламенту під будь-якими приводами, свідомо чи несвідомо, грають на руку ворогу”.

Автори заяви наголошують, що в зоні АТО "вперше за багато тижнів російськими найманцями були застосовані системи залпового вогню “Град”, а в ситуації, коли на фронті відбувається загострення, блокування трибуни є неприпустимим.