Бойовики вперше за багато днів застосували реактивні установки "Град-П"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора вперше за багато днів окупанти застосували реактивні установки «Град-П» (також відомі як «Партизан»). Це сталося пізно ввечері під Майорськом, де ворог здійснив 2 пуски реактивних снарядів», - сказав він.

Читайте такожЗа минулу добу на Донбасі двоє українських військових загинули, 10 поранено

За словами Лисенка, на Луганському напрямку вчора відбулося 3 ворожих обстріли. «Традиційно противник проявляв активність лише у Попаснянському районі біля с. Новоолександрівка. Окупанти відкривали вогонь в темну пору доби», - сказав Лисенко.

На Донецькому напрямку на світлодарській дузі обстановка залишається достатньо спокійною – протягом дня бойовики лише декілька разів порушували режим тиші і майже не застосовували важке озброєння. «Вочевидь, затишшя зумовлене заміною командира так званої «7-ї бригади» ворога – попередній очільник цього з’єднання російсько-окупаційних військ полковник ЗС РФ Алєксандр Бушуєв загинув кілька днів тому», - зазначив Лисенко.

Читайте такожОбстріли сил АТО з боку окупантів стабільно інтенсивні, у Широкиному в хід пішла 152-міліметрова артилерія

Водночас на ділянці фронту Майорськ-Зайцеве спостерігається загострення. «Противник, як і раніше, тримає важке озброєння у житлових кварталах на передовій, зокрема у південній частині Зайцевого та селищі шахти 6-7 (Микитівський район Горлівки), де розгорнуті батареї 82-мм та 120-мм мінометів», - додав Лисенко.

Також тривають активні бойові дії в Авдіївській промзоні. Протягом дня бойовики неодноразово вели вогонь з мінометів по позиціях українських військових. «Дуже неспокійно в районі Донецького аеропорту. Ще до світанку ворог здійснив 3 потужних мінометних обстріли позиції «Шахта Бутовка». Приблизно у цей же час противник застосував 122-мм гармати, розгорнуті у Старомихайлівці. Стрільбу окупанти вели одразу по двох точках – Красногорівці та Невельському. Було випущено 18 снарядів», - сказав Лисенко.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 29 ворожих обстрілів, зокрема 16 – з важкого озброєння.