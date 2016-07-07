Рада прийняла Закон щодо діяльності Сил спеціальних операцій ЗСУ

Як повідомляє прес-служба партії "Солідарність" Блоку Петра Порошенка, за відповідне рішення проголосувало 249 депутатів.

Виступаючи з парламентської трибуни, Фріз зазначила, що, у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 16 квітня 2016 року проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони ( реєстр. № 4563), виникла необхідність розробити законопроект, спрямований на регулювання правового статусу, підстав та порядку застосування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України.

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"Метою законопроекту є визначення правового статусу та застосування Сил спеціальних операцій самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України виконувати завдання спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів, які здійснюються керівництвом держави для запобігання і стримування воєнного конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ в операціях, а також виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави", – сказала Фріз.

Вона зазначила, що в законопроекті також пропонується внести зміни до восьми діючих законів, які стосуються Збройних Сил України та оборони, боротьби з тероризмом, розвідувальних органів України, порядку направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, взаємодії з військово-цивільними адміністраціями, соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Крім того, Фріз підкреслила, що законопроект буде прийнятий з пропозиціями фракції "Самопоміч".

"Прошу депутатів з відповідальністю поставитися до голосування за даний законопроект тому, що це наш борг перед нашими військовослужбовцями і ми маємо його виконати", – заявила автор Закону.