Призначена за Абромавичуса заступник голови МЕРТ іде у відставку, завершивши "волонтерський проект"

Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

"Підтверджую, сьогодні останній день моєї роботи в міністерстві", - сказала Клименко.

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Також вона зазначила, що із самого початку розглядала державну службу як волонтерський проект на 12 місяців, і планує працевлаштуватися в приватному секторі.

Як повідомляв УНІАН, до призначення заступником міністра економічного розвитку Клименко працювала на посаді генерального директора девелоперської компанії Cantik Enterprises, була комерційним директором Dragon Development, директором компанії «Славутич» і керівником торгового відділу фондової біржі ПФТС.