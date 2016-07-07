Призначена за Абромавичуса заступник голови МЕРТ іде у відставку, завершивши "волонтерський проект"
14:49, 07 липня 2016Політика
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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Клименко, призначена на посаду 8 квітня 2015 року за екс-міністра Айвараса Абромавичуса, сьогодні проводить останній день на роботі в міністерстві.
Клименко розглядала державну службу як волонтерський проект / Фото УНІАН
Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.
"Підтверджую, сьогодні останній день моєї роботи в міністерстві", - сказала Клименко.
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Також вона зазначила, що із самого початку розглядала державну службу як волонтерський проект на 12 місяців, і планує працевлаштуватися в приватному секторі.
Як повідомляв УНІАН, до призначення заступником міністра економічного розвитку Клименко працювала на посаді генерального директора девелоперської компанії Cantik Enterprises, була комерційним директором Dragon Development, директором компанії «Славутич» і керівником торгового відділу фондової біржі ПФТС.
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