Порошенко поклав на РФ і її бойовиків відповідальність за зволікання у мирному процесі на Донбасі
15:08, 07 липня 2016Політика
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Росія та підтримувані нею бойовики несуть виключну відповідальність за пробуксовування мирного процесу на Донбасі.
РФ і її бойовики відповідають за зволікання у мирному процесі на Донбасі / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Джоном Керрі у Києві.
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«Особливу увагу під час наших переговорів ми приділили проблематиці російської агресії проти України, ситуації на Донбасі та в Криму», - заявив він.
«Існує повне розуміння, що Росія та підтримувані нею бойовики несуть виключну відповідальність за пробуксовування мирного процесу на Донбасі», - додав президент.
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