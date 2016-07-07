Порошенко поклав на РФ і її бойовиків відповідальність за зволікання у мирному процесі на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Джоном Керрі у Києві.

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«Особливу увагу під час наших переговорів ми приділили проблематиці російської агресії проти України, ситуації на Донбасі та в Криму», - заявив він.

«Існує повне розуміння, що Росія та підтримувані нею бойовики несуть виключну відповідальність за пробуксовування мирного процесу на Донбасі», - додав президент.