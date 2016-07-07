Порошенко поклав на РФ і її бойовиків відповідальність за зволікання у мирному процесі на Донбасі

15:08, 07 липня 2016
Політика
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Росія та підтримувані нею бойовики несуть виключну відповідальність за пробуксовування мирного процесу на Донбасі.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з державним секретарем США Джоном Керрі у Києві.

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«Особливу увагу під час наших переговорів ми приділили проблематиці російської агресії проти України, ситуації на Донбасі та в Криму», - заявив він.

«Існує повне розуміння, що Росія та підтримувані нею бойовики несуть виключну відповідальність за пробуксовування мирного процесу на Донбасі», - додав президент.

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