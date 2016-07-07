Керрі розповів, про що говоритимуть лідери США, Німеччини, Франції і України на зустрічі у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це держсекретар США Джон Керрі сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

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"У Варшаві США продовжать роботу з Німеччиною та Францією для того, щоб накреслити напрямок з президентом Петром Порошенком та його командою для забезпечення того необхідного рівня безпеки, який надасть можливість провести вибори, а по інших аспектах Мінська - просунутися далі", - наголосив Керрі.

Як повідомляв УНІАН, сьгодні Джон Керрі також заявив, що найшвидший шлях до врегулювання ситуації на Донбасі полягає у повному виконанні Мінських угод. Він підкреслив, що не повинно бути сумнівів щодо тих вимог, які необхідні для їх виконання. За словами Керрі, йдеться про справжній режим припинення вогню на лінії зіткнення, про необмежений доступ місії ОБСЄ до всіх районів Донбасу, включаючи українсько-російський кордон, про повернення всіх заручників, про вільні та справедливі вибори на Донбасі, які відповідають стандартам ОБСЄ та українській Конституції, про виведення всього іноземного озброєння та сил. "І в кінцевому підсумку повернення Україні суверенітету в межах її міжнародно визнаного кордону", - наголосив Джон Керрі.