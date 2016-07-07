Керрі: найшвидший шлях до вирішення ситуації на Донбасі полягає у повному виконанні Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це Керрі сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

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"Під час наших зустрічей сьогодні ми також обговорювали ситуацію на сході України. Як я говорив неодноразово, найшвидший шлях по-справжньому вирішити конфлікт полягає через повне виконання Мінських угод", - зауважив Керрі.

Він підкреслив, що не повинно бути сумнівів щодо тих вимог, які необхідні для впровадження Мінських угод.

За словами Керрі, йдеться про справжній режим припинення вогню на лінії зіткнення, про необмежений доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх районів Донбасу, включаючи українсько-російський кордон, про повернення всіх заручників, про вільні та справедливі вибори на Донбасі, які відповідають стандартам ОБСЄ та українській Конституції, про виведення всього іноземного озброєння та сил.

"І в кінцевому підсумку повернення Україні суверенітету в межах її міжнародно визнаного кордону", - наголосив Керрі.