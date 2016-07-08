Уряд Кіпру запевнив у підтримці збереження санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

“Ми наголошуємо, що нещодавні рішення ЄС щодо пролонгації дій санкцій проти РФ вкотре засвідчили, що позиція має бути єдиною. У цьому зв'язку ми отримали запевнення від кіпрської сторони, від Посольства Кіпру в Україні, а також від МЗС Кіпру про те, що позиція уряду Кіпру є незмінною”, - сказала Беца.

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За її словами, МЗС розраховує, що уряд Кіпру і надалі підтримуватиме Україну і твердо залишиться стояти на засадах принципів міжнародного права, поваги до європейських цінностей і підтримуватиме міжнародні зусилля з метою припинення агресії проти України.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників Республіки Кіпр 7 липня ухвалила резолюцію з пропозиціями скасувати санкції ЄС проти Росії.