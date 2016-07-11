Ган назвав дату початку роботи нового посла Євросоюзу в Україні
11:44, 11 липня 2016Політика
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Новий посол Євросоюзу Г'ю Мінгереллі розпочне роботу в Україні у вересні.
Ган повідомив, коли до України прибуде новий посол ЄС / фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган сьогодні на прес-конференції в Києві.
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"Хочу подякувати нашому послу Яну Томбінському, який завершує свою діяльність в Україні. Це були дуже складні чотири роки між 2012 і 2016 роками", - сказав Ган.
Єврокомісар зазначив, що наступним місцем роботи Томбінського буде дипломатична місія при Святому престолі у Ватикані.
"Новий посол буде Г'ю Мінгареллі, який дуже добре обізнаний (з ситуацією в Україні), розпочне свою роботу у вересні", - заявив Ган.
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