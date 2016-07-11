Українські політики повинні перестати думати про вибори і сконцентруватися на плані реформ – єврокомісар Ган

«Очевидно, що новий український уряд має приймати зараз непопулярні рішення і реформи. Дуже багато часу пішло марно – з осені минулого року до весни поточного. І тут потрібна велика підтримка з боку Верховної Ради. Я говорив багато разів, і повторюю знову: пора перестати думати про вибори і сконцентруватися на плані реформ», – сказав Ган, відповідаючи на запитання УНІАН.

Читайте такожРеалізація Комплексного пакету допомоги НАТО Україні розпочнеться найближчими місяцями - Климпуш-Цинцадзе

Він зазначив, що наразі зарано давати оцінки роботі уряду і нового генерального прокурора, однак у Брюсселі в цілому задоволені тим, як новий Кабінет міністрів і новий генпрокурор почали свою роботу, спрямовану на реформування України та поліпшення добробуту громадян.

Як повідомляв УНІАН, уряд Володимира Гройсмана, сформований у результаті тривалої кризи влади в Україні, розпочав роботу у квітні поточного року. Слідом було прийнято рішення про призначення Юрія Луценка на посаду генерального прокурора України.