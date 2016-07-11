Гройсман вірить, що Україна та Канада відкриють нові можливості економічно-торговельної співпраці

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Я глибоко вірю у те, що з кожним роком наші відносини будуть міцнішими, ми зможемо відкрити нові можливості нашої економічно-торговельної співпраці, ми зможемо поєднати наші культурні традиції, назавжди будемо стратегічними партнерами, які довіряють одне одному, підтримують та з розумінням ставлять одне до одного", - заявив Гройсман під час неформальної зустрічі Прем'єр-міністрів України та Канади із представниками ділових кіл.

Читайте такожПорошенко на зустрічі з Трюдо наголосив на необхідності початку консультацій щодо деокупації Криму

Гройсман підкреслив особливу важливість послідовної підтримки України Канадою у складний для країни період "відстоювання незалежності та права на самовизначення".

Голова уряду наголосив, що Україна та Канада мають значний потенціал щодо розвитку співпраці, зокрема в економічній сфері. За його словами, важливий крок щодо єднання країн було зроблено після підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. Він нагадав, що підписання Угоди відбулося після масштабного Канадсько-Українського Бізнес-Форуму, що відбувся 20-21 червня в Торонто.

У свою чергу Джастін Трюдо висловив підтримку України на шляху реформ та у протидії військовій агресії. "Україна зіткнулася з велетенськими викликами, але все одно ми чекаємо на економічне зростання, - сказав він, і додав, - Це тягар не тільки для України, але й для усього світу. Ми маємо докласти усіх зусиль, щоб виправити становище. Канада завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною".

Трюдо також висловився за активізацію роботи канадських інвесторів в Україні та українських інвесторів в Канаді.

"Ми докладемо усіх зусиль, щоб Україна йшла вперед", - заявив він.