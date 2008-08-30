Яценюк має надію, що доля коаліції вирішиться за місяць

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що до кінця вересня Конституційний Суд надасть висновок у справі щодо принципів існування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.

Голова ВР зазначив, що розмовляв з цього приводу із представниками Конституційного Суду, і сподівається, що до кінця вересня розгляд подання 105 народних депутатів буде завершено.

Водночас А.ЯЦЕНЮК наголосив, що парламенту все одно необхідно ухвалити закон про регламент роботи, в якому будуть чітко виписані всі моменти, які стосуються створення коаліції та припинення її діяльності.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України 21 серпня розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції. Зокрема, 105 народних депутатів України звернулися до КС з поданням щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України.

Зокрема, 105 народних депутатів просять КС дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просять дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.