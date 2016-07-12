Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення про арешт майна Каська

Про це Касько написав на своїй сторінці у Facebook.

"Апеляційний суд сьогодні продемонстрував свою упередженість та залежність від ГПУ. Прокурор прямо на процесі визнав, що: підозра у справі не була вручена мені у встановленому законом порядку; прокуратура порушила закон, звертаючись із клопотанням про виселення з житла. Проте суд залишив арешт в силі, скасувавши щоправда заборону використання житла", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

У квітні в ГПУ заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

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У відомстві стверджували, що Касько незаконно, в тому числі з використанням підроблених документів, заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим завдав державі збитків в особливо великих розмірах. При цьому в ГПУ підкреслили, що Касько порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житла в першу чергу.

Пізніше суд наклав арешт на квартиру Каська на бульварі Дружби народів. 23 травня Апеляційний суд Києва зняв арешт з квартири.

31 травня Касько заявив, що на його квартиру знову накладено арешт.