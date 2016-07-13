Затримано двох екс-чиновників Нацбанку за підозрою в розкраданні 787 мільйонів - Матіос (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Серед затриманих - екс-заступник голови Нацбанку Олексій Ткаченко. Крім Ткаченка, затримали й колишнього директора Генерального департаменту банківського нагляду Романа Яковлєва.

Зазначається, що обом екс-чиновникам інкримінується розкрадання шляхом зловживання службовим становищем 787 млн 396 тис. 148 гривень.

"Операцією особисто керує Генеральний прокурор Луценко та Голова СБУ Грицак, оперативні служби очолює тво керівника ГУ "К" Демчина. Виконавці - головна військова прокуратура ( група Жербицького-Кулика)", - йдеться у його повідомленні.

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Також він додав, що це відбувається згідно з усіма нормами КПК України, "щоб не гнівалися колеги із САП".